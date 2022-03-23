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النفط يقفز اكثر من 5% وسط تعطل خط أنابيب CPC

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-23T14:20:14+0000
النفط يقفز اكثر من 5% وسط تعطل خط أنابيب CPC

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة، يوم الأربعاء، مدعومة بتعطيل صادرات الخام الروسية والكازاخستانية عبر خط أنابيب CPC.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5.22 دولارات أو 4.5% إلى 120.70 دولاراً للبرميل في الساعة 17:03 بتوقيت غرينتش، بعد ان هبطت الأسعار في وقت سابق إلى مستوى منخفض بلغ 114.45 دولاراً.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.83 دولارات أو 4.4% إلى 113.94 دولاراً للبرميل، وكان العقد قد انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى عند 108.38 دولارات.

وما تزال السوق في حالة توتر بسبب احتمال فرض مزيد من العقوبات على روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، بعد غزوها لأوكرانيا، الذي وصفته موسكو بأنه "عملية خاصة".

كما ان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما زالت منقسمة بشأن ما إذا كانت ستحظر استيراد الخام والمنتجات النفطية الروسية.

وحذرت روسيا يوم امس الثلاثاء، من انخفاض صادرات النفط عبر اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين بما يصل إلى مليون برميل يوميا أو 1% من إنتاج النفط العالمي، بسبب تضرر محطة ضخ النفط في ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود جراء عاصفة شديدة.

وتوقفت صادرات CPC تمامًا اليوم الأربعاء وستستغرق الإصلاحات شهرًا ونصف الشهر على الأقل، وفقًا لما ذكره وكيل لسفن الموانئ.

كما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مجموعة صناعة معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 4.3 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 18 آذار/ مارس الجاري، وفقًا لمصادر السوق.

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