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النفط يقترب من 124 دولاراً بفعل الصادرات القوية من الصين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-09T04:56:15+0000
النفط يقترب من 124 دولاراً بفعل الصادرات القوية من الصين

شفق نيوز/  حافظت أسعار النفط على ثباتها بالقرب من أعلى مستوياتها في 13 أسبوعًا، اليوم الخميس، بعد أن أعلنت الصين عن صادرات أقوى من المتوقع في مايو/أيار  الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس/آب 39 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 123.97 دولاراً للبرميل في الساعة 04:034 بتوقيت غرينتش ، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو/ تموز 122.39 دولاراً للبرميل، بارتفاع 28 سنتاً أو 0.2 بالمئة.

وأغلق كلا الخامين القياسيين يوم أمس الأربعاء، عند أعلى مستوى لهما منذ 8 مارس/اذار، ليطابق المستويات التي شهدناها في عام 2008.

وقفزت صادرات الصين بنسبة 16.9٪ عن العام السابق ، حيث سمح تخفيف قيود كوفيد لبعض المصانع بإعادة التشغيل، وهو أسرع نمو منذ يناير/كانون الثاني من هذا العام، وارتفعت الصادرات بنسبة 3.9٪ في أبريل/نيسان.

ومع ذلك، بدأت أجزاء من شنغهاي في فرض قيود إغلاق جديدة يوم الخميس، والبقاء في منازلهم لمدة يومين في محاولة للسيطرة على مخاطر انتقال COVID-19.

وفي الوقت نفسه، استمر الطلب على البنزين في الصيف بالولايات المتحدة في توفير أرضية للأسعار. كما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة سجلت انخفاضًا قياسيًا في احتياطيات الخام الاستراتيجية حتى مع ارتفاع المخزونات التجارية الأسبوع الماضي.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أمس إن جهود منتجي النفط في أوبك+ لزيادة الإنتاج "غير مشجعة"، مشيرا إلى أن المنظمة تقل حاليا بمقدار 2.6 مليونا برميل يوميا عن هدفها.

 

 

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