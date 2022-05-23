سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النفط يقترب من 115 دولارا للبرميل.. ارتفاع أسعار سلة اوبك ومن ضمنها "خفيف البصرة"

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-23T14:32:39+0000
النفط يقترب من 115 دولارا للبرميل.. ارتفاع أسعار سلة اوبك ومن ضمنها "خفيف البصرة"

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار سلة نفط خام أوبك، يوم الاثنين، بأكثر من دولارين لتسجل ما يقارب من 115 دولارا للبرميل الواحد.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام سجلت 114.79 دولارا للبرميل الواحد"، مبينة ان "السعر ارتفع عن اليوم الذي سبقه بمقدار 2.75 دولارا بعد أن سجل 112.04 دولاراً".

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت اليوم الاثنين مع شح المعروض وزيادة الطلب على الوقود في امريكا..

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، دجينو (الكونغو)، زافيرو (غينيا الاستوائية)، ربيع لايت (الجابون)، إيران الثقيلة (إيران)، البصرة الخفيف (العراق)، الكويت للتصدير (الكويت)، إس سدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، عرب لايت (السعودية)، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

related

منها خفيف البصرة.. سلة أوبك تتراجع بأكثر من دولارين

Date: 2022-05-19 11:10:54
منها خفيف البصرة.. سلة أوبك تتراجع بأكثر من دولارين

نفط اوبك يرتفع الى 48.31 دولاراً

Date: 2020-12-10 10:11:16
نفط اوبك يرتفع الى 48.31 دولاراً

سلة أوبك تسجل اعلى من 90 دولاراً

Date: 2022-02-02 11:28:13
سلة أوبك تسجل اعلى من 90 دولاراً

أسعار النفط تقفز لاعلى مستوياتها في 7 سنوات

Date: 2022-02-14 04:48:57
أسعار النفط تقفز لاعلى مستوياتها في 7 سنوات

فوق 115 دولارا للبرميل.. النفط يقفز مع بوادر أوروبية لحظر البترول الروسي

Date: 2022-03-21 19:03:55
فوق 115 دولارا للبرميل.. النفط يقفز مع بوادر أوروبية لحظر البترول الروسي

نفط البصرة الثقيل يرتفع أكثر 96 دولار للبرميل

Date: 2022-03-17 05:31:59
نفط البصرة الثقيل يرتفع أكثر 96 دولار للبرميل

أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات وبرنت يلامس الـ86 دولارا

Date: 2021-10-18 05:23:39
أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات وبرنت يلامس الـ86 دولارا

النفط يرتفع إلى الأعلى مع شح الإمدادات والتعافي بعد الجائحة

Date: 2022-02-01 05:08:34
النفط يرتفع إلى الأعلى مع شح الإمدادات والتعافي بعد الجائحة