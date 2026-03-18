النفط يقترب من 109 دولارات بعد استهداف حقول الغاز في إيران

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً عالمياً، مقتربة من 109 دولارات للبرميل، عقب استهداف منشأة الغاز "الأكبر والأهم" في إيران.

وأظهرت بيانات التداول تسارع وتيرة الارتفاع، حيث صعد خام برنت بنسبة 5% ليصل إلى 108.6 دولارات للبرميل.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية وإسرائيلية بتعرّض أجزاء من حقل بارس الجنوبي ومنشآت نفطية في عسلوية لهجوم أميركي–إسرائيلي، استهدف منشأة لمعالجة الغاز ضمن ما وصفته تل أبيب بـ"التصعيد الموعود".وبحسب مصادر إسرائيلية، تُعد الضربة أول استهداف للبنى التحتية الاقتصادية في إيران، ونُفذت بتنسيق وموافقة الولايات المتحدة، وسط غياب تفاصيل رسمية عن حجم الأضرار.

في حين أكد محافظ عسلوية الايرانية، إصابة أقسام عدة في حقل بارس الجنوبي للغاز بمقذوفات "صهيونية أميركية"، مؤكداً في ذات الوقت أن الوضع تحت السيطرة وفرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق في حقل بارس ولا تقارير عن وقوع إصابات.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن استهداف إسرائيل منشآت حقل بارس بإيران الذي يمتد لحقل غاز الشمال بقطر خطوة خطرة، محذراً أن استهداف البنية التحتية للطاقة تهديد لأمن الطاقة العالمي ولشعوب المنطقة والبيئة.