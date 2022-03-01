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النفط يقترب من 106 دولارات للبرميل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-01T16:33:44+0000
النفط يقترب من 106 دولارات للبرميل

شفق نيوز/ صعدت أسعار النفط، مساء الثلاثاء، لتقارب 106 دولارات للبرميل على خلفية المخاوف من اضطرابات الإمدادات المحتملة بعد العملية العسكرية الروسية في وكرانيا والعقوبات المرتبطة، والحديث عن سحب عالمي منسق من مخزونات الخام لتهدئة الأسواق.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 7 دولارات، ووصل سعر البرميل إلى 105.64 دولارات ليلامس خام القياس أعلى مستوى في 7 سنوات بعد بدء الحملة العسكرية التي تدخل يومها السادس.

كذلك قفزت العقود الآجلة للنفط الأميركي أكثر من 8 دولارات متجاوزة 104 دولارات للبرميل، كما قفزت أسعار البنزين الأميركي أكثر من 5%.

وجاءت هذه القفزات بعد قيل على زيادة العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، تسليم أبريل بحدود 2.56 دولار، أو 2.67% لتصل إلى 98.28 دولار.

وكانت عقود الخام الأميركي قد لامست مستوى مرتفعا عند 99.10 دولار للبرميل في اليوم السابق، وسجلت عند التسوية ارتفاعا بأكثر من 4%.

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