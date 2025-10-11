النفط يفقد زخمه وسط ترقب لتطورات الشرق الأوسط

شفق نيوز- متابعة

واصلت أسعار النفط العالمية تراجعها، يوم السبت، وسط حالة من الترقب تسود الأسواق العالمية بشأن الخطوات المقبلة لتحالف "أوبك+"، في وقت تشير فيه بيانات آسيوية إلى تباطؤ في الطلب على الخام، خصوصاً من الصين والهند.

وبحسب آخر التحديثات، انخفض سعر خام برنت إلى نحو 65.26 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط (WTI) إلى 62.06 دولارًا للبرميل، وسط تداولات ضعيفة في عطلة نهاية الأسبوع.

ويرى محللون أن هذا الانخفاض يأتي نتيجة مزيج من العوامل؛ أبرزها احتمال قيام السعودية بخفض أسعار البيع الرسمية لخامها إلى الأسواق الآسيوية خلال نوفمبر، في محاولة لتعزيز التنافسية في ظل وفرة المعروض وتراجع الطلب الصناعي.

كما يُراقب المستثمرون عن كثب نتائج الاجتماعات الفنية لتحالف أوبك+، والتي تُعقد هذا الأسبوع، وسط توقعات بالإبقاء على سياسة الإنتاج الحالية، أو اتخاذ خطوات إضافية لدعم السوق في حال استمرار الضغط السعري.

من جانبه، أشار تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية إلى أن الأسواق النفطية تشهد "توازناً هشاً"، مع بقاء المخزونات العالمية فوق المعدلات الطبيعية، ما يزيد من الضغوط على الأسعار في الأجل القصير.

وفي الشرق الأوسط، ما زالت التوترات الجيوسياسية تلعب دورًا متقلبًا في تحريك الأسعار، رغم غياب أي أحداث مباشرة مؤثرة خلال الأيام الماضية.

ويُتوقع أن تستمر حالة التذبذب السعري خلال الأسبوع المقبل، في ظل ترقّب الأسواق لتطورات العرض والطلب، إلى جانب أي مفاجآت من البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والتي تؤثر بدورها على حركة الدولار والنفط معًا.