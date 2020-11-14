النفط يغلق منخفضا ويقلص مكاسبه الاسبوعية

شفق نيوز/ اغلقت اسعار النفط اليوم السبت، على انخفاض حيث هددت حالات Covid-19 المتزايدة بعرقلة الطلب مع قيود أكثر صرامة في اوربا وامريكا.

وتراجعت العقود الآجلة لخامي برنت والامريكي ، لكنها لا تزال تسجل أكبر مكاسب أسبوعية في شهر حيث فرضت المدن الأمريكية من السواحل الغربية إلى الشرقية تدابير أكثر صرامة لإبطاء ارتفاع عدد الحالات، وفي أوروبا ، حيث تنخفض حركة المرور على الطرق السريعة بنسبة 50٪ تقريبًا في بعض البلدان، ويتعثر الطلب من جديد، ويؤثر ذلك على النفط الخام.

واغلق خام غرب تكساس الامريكي تسليم كانون الاول على خسارة بلغت 99 سنتًا ليستقر عند 40.13 دولارًا للبرميل. وارتفع العقد بنسبة 8.1٪ هذا الأسبوع.

واغلق خام برنت تسوية كانون الثاني على خسارة ايضا بلغت 75 سنتا إلى 42.78 دولارا للبرميل.

وحصلت العقود الآجلة هذا الاسبوع على دعم من إشارات على أن تحالف أوبك + يقترب تدريجياً من تأخير زيادة الإنتاج المخطط لها في كانون الثاني لكن توقعات الطلب المتشائمة من وكالة الطاقة الدولية وأوبك خيمت على الآمال في التعافي.

في غضون ذلك، ارتفع إنتاج ليبيا إلى 1.145 مليون برميل يوميًا يوم الجمعة، وفقًا لمتحدث باسم مؤسسة النفط الوطنية التي تديرها الدولة مما زاد المعروض النفطي مع ضعف الطلب.

ويقولون محللون انه سيكون من المجازفة أن تستمر أوبك + في زيادة الإنتاج المقررة في بداية العام المقبل، الأمر الذي قد يدفع السوق مرة أخرى نحو الإفراط في الإنتاج ويؤدي إلى زيادة متجددة في المخزونات.

ومن المرجح أن تؤجل المجموعة الموسعة المصدرة للنفط أي زيادة في الإنتاج إلى نيسان أوتموز للسماح للمخزونات بالعودة إلى وضعها الطبيعي أولا.