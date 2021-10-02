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النفط يغلق مرتفعا ويقترب من أعلى مستوى في ثلاث سنوات

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-02T05:26:20+0000
النفط يغلق مرتفعا ويقترب من أعلى مستوى في ثلاث سنوات

شفق نيوز/ أغلق النفط فوق مستوى 78 دولارا للبرميل، ليكون قريبا من أعلى مستوى في ثلاث سنوات الذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع الماضي، مدعوما بتوقعات بأن وزراء أوبك سيحافظوا على وتيرة معتدلة لرفع الإنتاج.

وارتفع خام برنت 97 سنتا بما يعادل 1.2 بالمئة إلى 79.28 دولار عند التسوية، مسجلة رابع ارتفاع أسبوعي على التوالي. وتقدم الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 85 سنتا ليبلغ سعر التسوية 75.88 دولار مع تسجيل الأسبوع السادس من المكاسب.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا "إذا التزمت أوبك+ بالمتفق عليه سلفا وطبقت فقط الزيادة المخطط لها البالغة 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر، فإن أسواق الطاقة ستشهد قريبا أسعارا للنفط عند 90 دولارا"، مضيفًا أن أي زيادة أقل من 600 ألف برميل سترفع الأسعار.

وزادت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع منصات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الرابع على التوالي، إذ استأنف المزيد من الوحدات البحرية التي تضررت من عواصف الخدمة في خليج المكسيك.

وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة اليوم، إن عدد منصات الحفر ارتفع سبعا إلى 528 في الأسبوع المنتهي في الأول من أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

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