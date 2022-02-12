سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النفط يغلق على مكاسب للأسبوع الخامس تواليا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-12T06:40:18+0000
النفط يغلق على مكاسب للأسبوع الخامس تواليا

شفق نيوز/أغلقت أسعار النفط للأسبوع الخامس على التوالي على مكاسب بدعم استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات، تغذيها المخاوف من قيام روسيا، وهي أحد كبار منتجي الطاقة، بغزو أوكرانيا.

أغلق خام برنت في آخر جلسة له أمس الجمعة على ارتفاع بمقدار 3.03 دولار ليصل الى 94.44 دولار، وحقق ربحا اسبوعيا بلغ 1.17 دولار او ما يعادل نسبة 1.25% في اسبوع.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أيضا على ارتفاع بمقدار 3.22 دولار ليصل الى 93.10 دولار للبرميل وحقق ربحا اسبوعيا ايضا بلغ 0.79 دولار او ما يعادل نسبتها 0.86%.

وارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي ولامس الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أواخر 2014، متجاوزين المستويات القياسية التي سجلاها يوم الاثنين كما وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية مع تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا.

related

أسعار النفط تغلق على مكاسب كبيرة خلال الأسبوع الماضي

Date: 2022-02-05 06:18:17
أسعار النفط تغلق على مكاسب كبيرة خلال الأسبوع الماضي

أسعار نفط أوبك ترتفع لأكثر من 74 دولاراً

Date: 2021-06-24 10:32:05
أسعار نفط أوبك ترتفع لأكثر من 74 دولاراً

ارتفاع أسعار النفط بعد اكبر خسارة يومية منذ 30 عاماً

Date: 2020-03-10 09:08:49
ارتفاع أسعار النفط بعد اكبر خسارة يومية منذ 30 عاماً

النفط يكسب أكثر من "دولار واحد" بعد رفع السعودية اسعارها

Date: 2021-12-06 05:15:19
النفط يكسب أكثر من "دولار واحد" بعد رفع السعودية اسعارها

للأسبوع الرابع تواليا.. أسعار النفط تغلق على مكاسب

Date: 2022-01-29 06:35:12
للأسبوع الرابع تواليا.. أسعار النفط تغلق على مكاسب

يقترب من الـ84 دولارا.. النفط الخام يقفز وسط أزمة الطاقة العالمية

Date: 2021-10-11 05:12:59
يقترب من الـ84 دولارا.. النفط الخام يقفز وسط أزمة الطاقة العالمية

النفط يرتفع مع ارتفاع مخزونات النفط الأمريكي وقوة الدولار

Date: 2022-01-27 05:24:58
النفط يرتفع مع ارتفاع مخزونات النفط الأمريكي وقوة الدولار

مصرف سويسري يتوقع ارتفاع اسعار النفط الى 90 دولاراً

Date: 2022-01-10 06:46:10
مصرف سويسري يتوقع ارتفاع اسعار النفط الى 90 دولاراً