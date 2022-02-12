النفط يغلق على مكاسب للأسبوع الخامس تواليا

شفق نيوز/أغلقت أسعار النفط للأسبوع الخامس على التوالي على مكاسب بدعم استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات، تغذيها المخاوف من قيام روسيا، وهي أحد كبار منتجي الطاقة، بغزو أوكرانيا.

أغلق خام برنت في آخر جلسة له أمس الجمعة على ارتفاع بمقدار 3.03 دولار ليصل الى 94.44 دولار، وحقق ربحا اسبوعيا بلغ 1.17 دولار او ما يعادل نسبة 1.25% في اسبوع.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أيضا على ارتفاع بمقدار 3.22 دولار ليصل الى 93.10 دولار للبرميل وحقق ربحا اسبوعيا ايضا بلغ 0.79 دولار او ما يعادل نسبتها 0.86%.

وارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي ولامس الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أواخر 2014، متجاوزين المستويات القياسية التي سجلاها يوم الاثنين كما وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية مع تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا.