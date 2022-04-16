النفط يغلق على مكاسب اسبوعية كبيرة تقارب 9 دولارات

شفق نيوز/ اغلقت اسعار النفط على مكاسب اسبوعية بما يقارب من 9 دولارات مع اختتام تعاملات الأسبوع.

واغلق خام برنت في آخر جلسة له (الجمعة)، على ارتفاع بمقدار 2.92 دولاران ليصل الى 111.70 دولاراً، ليسجل مكاسب اسبوعية كبيرة بلغت 8.92 دولارات بما يعادل 8.68%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع ايضاً بمقدار 2.70 دولاران ليصل الى 106.95 دولارات للبرميل وسجل ايضاً مكاسب اسبوعية بلغت 8.84 دولارات او ما يعادل 8.69% .

وارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي نتيجة شحة الامدادات ومع تحذير منظمة أوبك من أنه سيكون من المستحيل زيادة الإنتاج بما يكفي لتعويض الإمدادات الروسية المفقودة.