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النفط يغلق على مكاسب اسبوعية كبيرة باكثر من 20%

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-05T05:56:08+0000
النفط يغلق على مكاسب اسبوعية كبيرة باكثر من 20%

شفق نيوز/ أغلقت أسعار النفط على مكاسب اسبوعية كبيرة بلغت اكثر من 20% جراء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث تشهد أسعار النفط صعود قوي منذ أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات على روسيا، حيث يواجه البائعون صعوبة في إبرام الصفقات حتى مع الخصومات الكبيرة التي يتم عرضها على أسعار خام برنت القياسي.

واغلق خام برنت في آخر جلسة له الجمعة على ارتفاع بمقدار 7.65 دولار ليصل الى 118.11 دولار، إلا أنه حقق ربحا اسبوعيا كبيرا بلغ 20.18 دولارا بما يعادل 20.61%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع ايضا بمقدار 8.01 دولار ليصل الى 115.68 دولار للبرميل وحقق ارباحا اسبوعية بلغت 24.09 دولار أو ما يعادل 26.3%.

وارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي حيث قفزت أسعار النفط الخام 7% في جلسة شهدت تقلبات، إذ تغلبت المخاوف من تعطل صادرات النفط الروسية بسبب العقوبات الغربية على أثر توقعات بزيادة إمدادات الخام الإيرانية في حال إبرام واشنطن اتفاقًا نوويًا مع طهران.

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