Report

rss

Iraq News

Kurdistan

Economy

World

All News

النفط يغلق على مكاسب اسبوعية كبيرة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-26T06:57:59+0000
النفط يغلق على مكاسب اسبوعية كبيرة

شفق نيوز/ أغلقت أسعار النفط على مكاسب اسبوعية كبيرة جراء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن أمريكا أعلنت ان العقوبات على روسيا لا تهدف الى تعطيل الطاقة مما حد من صعود أسعار النفط التي كانت قد ارتفعت إلى أكثر من 105 دولار للبرميل.

وبالرغم من ان خام برنت اغلق في آخر جلسة له الجمعة على انخفاض بمقدار 1.15 دولار ليصل الى 97.93 دولار، إلا انه حقق ربحا اسبوعيا كبيرا بلغ 4.39 دولار بما يعادل 4.69%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على انخفاض ايضا بمقدار 1.22 دولار ليصل الى 91.59 دولار للبرميل وحقق ارباحا اسبوعية بلغت 0.86 دولار أي ما يعادل 0.94%.

وارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت روسيا الحرب على اوكرانيا مما اثار المخاوف من توقف إمدادات النفط  من أكبر منتج بالعالم، لتعلن أمريكا فيما بعد أن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن على روسيا بسبب أوكرانيا لا تهدف لتعطيل أسواق الطاقة العالمية، ومن المستبعد أن تتسبب في ذلك، مما ادى الى تراجعها إلى أقل من 100 دولار للبرميل.

related

أسعار النفط تغلق على مكاسب كبيرة خلال الأسبوع الماضي

Date: 2022-02-05 06:18:17
أسعار النفط تغلق على مكاسب كبيرة خلال الأسبوع الماضي

النفط يغلق على مكاسب للأسبوع الخامس تواليا

Date: 2022-02-12 06:40:18
النفط يغلق على مكاسب للأسبوع الخامس تواليا

النفط يقفز بفعل التوترات في الشرق الأوسط وشح المعروض

Date: 2022-01-18 05:13:29
النفط يقفز بفعل التوترات في الشرق الأوسط وشح المعروض

النفط يقترب من 100 دولار مع تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية

Date: 2022-02-22 06:06:45
النفط يقترب من 100 دولار مع تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية

ارتفاع أسعار النفط بفعل اضطرابات العراق

Date: 2019-10-08 13:19:29
ارتفاع أسعار النفط بفعل اضطرابات العراق

أسعار نفط أوبك ترتفع لأكثر من 74 دولاراً

Date: 2021-06-24 10:32:05
أسعار نفط أوبك ترتفع لأكثر من 74 دولاراً

النفط يكسب أكثر من "دولار واحد" بعد رفع السعودية اسعارها

Date: 2021-12-06 05:15:19
النفط يكسب أكثر من "دولار واحد" بعد رفع السعودية اسعارها

للأسبوع الرابع تواليا.. أسعار النفط تغلق على مكاسب

Date: 2022-01-29 06:35:12
للأسبوع الرابع تواليا.. أسعار النفط تغلق على مكاسب