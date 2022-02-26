النفط يغلق على مكاسب اسبوعية كبيرة

شفق نيوز/ أغلقت أسعار النفط على مكاسب اسبوعية كبيرة جراء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن أمريكا أعلنت ان العقوبات على روسيا لا تهدف الى تعطيل الطاقة مما حد من صعود أسعار النفط التي كانت قد ارتفعت إلى أكثر من 105 دولار للبرميل.

وبالرغم من ان خام برنت اغلق في آخر جلسة له الجمعة على انخفاض بمقدار 1.15 دولار ليصل الى 97.93 دولار، إلا انه حقق ربحا اسبوعيا كبيرا بلغ 4.39 دولار بما يعادل 4.69%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على انخفاض ايضا بمقدار 1.22 دولار ليصل الى 91.59 دولار للبرميل وحقق ارباحا اسبوعية بلغت 0.86 دولار أي ما يعادل 0.94%.

وارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت روسيا الحرب على اوكرانيا مما اثار المخاوف من توقف إمدادات النفط من أكبر منتج بالعالم، لتعلن أمريكا فيما بعد أن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن على روسيا بسبب أوكرانيا لا تهدف لتعطيل أسواق الطاقة العالمية، ومن المستبعد أن تتسبب في ذلك، مما ادى الى تراجعها إلى أقل من 100 دولار للبرميل.