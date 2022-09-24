النفط يغلق على خسارة كبيرة.. البصرة الثقيل دون 80 دولارا

شفق نيوز/ أغلقت أسعار النفط على خسائر كبيرة الأسبوع الماضي، مع انخفاض اسعار النفط عالميا اثر رفع البنك الفدرالي الأمريكي الفائدة مما ينذر بحدوث ركود اقتصادي عالمي.

واغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له أمس الجمعة على انخفاض بمقدار 2.62 دولاران ليصل إلى 79.10 دولارأً، إلا انه سجل خسارة اسبوعية كبيرة بلغت 5.06 دولارات، بما يعادل 4.22%.

وأغلق خام برنت في آخر جلسة على انخفاض من يوم أمس الجمعة بمقدار 4.31 دولارات ليصل الى 86.15 دولاراً، وسجل خسارة اسبوعية كبيرة بلغت 5.2 دولارات او ما يعادل 5.69 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على انخفاض ايضا في آخر جلسة من يوم أمس الجمعة بمقدار 4.75 دولارات ليصل الى 78.74 دولاراً للبرميل، الا انه سجل خسارة اسبوعية كبيرة ايضا بلغت 6.37 دولارات او ما يعادل 7.48% .

وشهد الأسبوع الماضي انخفاضا في أسعار النفط مع تخوف المستثمرين من الركود الاقتصاد في العالم، وارتفاع الدولار بشكل كبير.