النفط يغلق على خسارة اسبوعية بأكثر من 5 دولارات

شفق نيوز/ اغلقت اسعار النفط، على خسارة اسبوعية بأكثر من 5 دولارات مع اختتام تعاملات الأسبوع.

واغلق خام برنت في آخر جلسة له (الجمعة) على انخفاض بمقدار 2.13 دولار ليصل الى 111.70 دولار، ليسجل خسارة اسبوعية كبيرة بلغت 5.5 دولارات بما يعادل 4.92 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على خسارة ايضا بمقدار 2.02 دولاران ليصل الى 102.07 دولاران للبرميل وسجل ايضا خسارة اسبوعية بلغت 4.88 دولارات او ما يعادل 4.56% .

وانخفضت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي بفعل توقعات بضعف النمو العالمي وارتفاع أسعار الفائدة وإغلاق كوفيد -19 في الصين مما يضر بالطلب حتى في الوقت الذي يفكر فيه الاتحاد الأوروبي في فرض حظر على النفط الروسي الذي سيقلص العرض.