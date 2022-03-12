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النفط يغلق على خسارة اسبوعية بنحو 5%

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-12T05:29:19+0000
النفط يغلق على خسارة اسبوعية بنحو 5%

شفق نيوز/ على الرغم من مكاسب جلسة أمس الجمعة، إلا أن أسعار النفط سجلت خسارة أسبوعية منذ شهر تشرين الثاني الماضي، حيث تراجع كلا الخامين بنحو 5% مع ختام تعاملات الأسبوع.

واغلق خام برنت في آخر جلسة له الجمعة على ارتفاع بمقدار 3.34 دولار ليصل الى 112.67 دولار، الا انه حقق خسارة اسبوعية بلغت 5.44 دولار بما يعادل 4.61%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع ايضا بمقدار 3.31 دولار ليصل الى 109.33 دولار للبرميل الا انه سجل خسارة اسبوعية ايضا بلغت 6.35 دولار أو ما يعادل 5.49% .

وارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي حيث قفزت أسعار النفط الخام 7% في جلسة شهدت تقلبات، إذ تغلبت المخاوف من تعطل صادرات النفط الروسية بسبب العقوبات الغربية على أثر توقعات بزيادة إمدادات الخام الإيرانية في حال إبرام واشنطن اتفاقًا نوويًا مع طهران.

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