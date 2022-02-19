النفط يغلق على تباين في مكاسبه الاسبوعية

شفق نيوز/ أغلقت أسعار النفط على تباين في مكاسبه الاسبوعية من احتمال زيادة صادرات النفط الإيرانية على المخاوف من تعطل محتمل للإمدادات جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

أغلق خام برنت في آخر جلسة له أمس الجمعة على ارتفاع بمقدار 0.57 دولار ليصل الى 93.54 دولار، وحقق ربحا أسبوعيا طفيفا بلغ 0.9%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على انخفاض بمقدار 0.69 دولار ليصل الى 91.07 دولار للبرميل وحقق خسارة اسبوعية بلغت 1.7%.

وتذبذبت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي ولامس الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أواخر 2014، قبل أن تنزل مرة اخرى من احتمال زيادة صادرات النفط الإيرانية مع قرب التوصل للاتفاق النووي الايراني الامريكي.