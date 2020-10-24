النفط يغلق على انخفاض بنحو 2% بسبب إنتاج ليبيا ومخاوف كورونا

شفق نيوز/ اغلقت اسعار النفط، السبت، حوالي 2%، لينهي الأسبوع على تراجع، وذلك في ظل زيادة مرتقبة لإمدادات ليبيا من الخام والمخاوف بشأن إنخفاض الطلب الناجم عن تسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها رفعت حالة القوة القاهرة على الاصدرات من ميناءين رئيسيين، وإن الإنتاج قد يبلغ مليون برميل يوميا في غضون أربعة أسابيع.

واغلق الخام الأميركي على انخفاض بلغ 85 سنتا او ما يعادل 2.19% ليصل الى 39.75 دولارا، فيما اغلق خام برنت عند 41.64 دولار للبرميل، بتراجع 82 سنتا، أو 1.93 %".

وعلى أساس أسبوعي، فقد الخام الأميركي 2.5% وخسرت عقود برنت 2.7%.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول أمس الخميس إن موسكو لا تستبعد تمديد تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها أوبك+، لكن محللين قالوا إن ذلك غير كاف لتعويض أثر توقعات زيادة الإنتاج الليبي ومخاوف الطلب.

ومن المقرر أن ترفع أوبك+، التي تضم روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للبترول، الإنتاج مليوني برميل يوميا في يناير كانون الثاني 2021.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن شركات الطاقة الأميركية أضافت خمس حفارات نفط ليرتفع إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 287 في الأسبوع المنتهي يوم 23 تشرين الثاني، وهو أعلى رقم منذ أيار.