النفط يغلق على ارتفاع ويسجل أعلى مستوى في 9 أشهر

شفق نيوز/ اغلقت اسعار النفط اليوم السبت، عند أعلى مستوى لها في تسعة أشهر ليختتم سبعة أسابيع متتالية من المكاسب حيث ركز المستثمرون على نشر لقاحات COVID-19 وتراجع الدولار هذا الأسبوع.

وأغلق خام برنت مرتفعا 82 سنتا أو 1.59 بالمئة إلى 52.32 دولارا للبرميل بعد أن لامس 52.48 دولارا وهو أعلى مستوياته منذ مارس آذار. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعا 70 سنتا أو 1.45 بالمئة إلى 49.06 دولارا بعد أن بلغ 49.28 دولارا وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط.

وانتعش الدولار الأمريكي قليلاً يوم الجمعة لكنه ظل بالقرب من أدنى مستوياته في عامين ونصف العام الذي سجله في اليوم السابق. ضعف الدولار يجعل النفط والسلع الأخرى أرخص للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وعمل المشرعون الأمريكيون في وقت متأخر للوفاء بالموعد النهائي للاتفاق على 900 مليار دولار كإغاثة جديدة للاقتصاد المتضرر من الوباء ، لكنهم قد يمررون بدلاً من ذلك مشروع قانون ثالث للإنفاق المؤقت لمنع الحكومة من الإغلاق في منتصف الليل.

واكتسب النفط الدعم ايضا هذا الأسبوع من بيانات الإمدادات الأمريكية الأسبوعية التي أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام أكثر من المتوقع.

وتدعم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، المعروفون باسم أوبك + ، السوق من خلال إبطاء وتيرة زيادة مقررة للإمدادات العام المقبل.

وتخطط أوبك + لإضافة 500 ألف برميل يوميا من الإمدادات في يناير وستجتمع في أوائل يناير لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية.