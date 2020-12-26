النفط يغلق على ارتفاع بعد صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

شفق نيوز/ اغلقت أسعار النفط بشكل طفيف يوم السبت مدعومة بعمليات الشراء في وقت متأخر في جلسة تداول منخفضة الحجم مع نهاية الأسبوع.

وحقق السوق مكاسب بعد ان توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لينتهي النفط بارتفاع متواضع.

اغلق خام غرب تكساس الوسيط الامريكي بارتفاع بلغ 18 سنتا إلى 48.30 دولارا للبرميل، في حين اغلق مزيج برنت الخام الآجلة على 13 سنتا الى 51.37 دولارا.

وعلى مدار الأسبوع ، انخفض الخام الأمريكي 1.6٪ بينما فقد برنت 2٪.

وانتعشت الأسواق بشكل حاد منذ أواخر أكتوبر مع تقدم اللقاحات إلى الموافقة في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، الا ان الإصابات لاتزال في ازدياد، وسيخيم الوباء على توقعات المستثمرين لعدة أشهر.