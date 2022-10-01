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النفط يغلق على ارباح اسبوعية والبصرة بمكاسب طفيفة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-01T06:35:53+0000
النفط يغلق على ارباح اسبوعية والبصرة بمكاسب طفيفة

شفق نيوز/ أغلقت أسعار النفط العالمية على مكاسب نهاية الأسبوع الماضي، الذي شهد تذبذبا في الأسعار .

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بمقدار 95 سنتا ليصل الى 82.67 دولاراً، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 3.45 دولارات، بما يعادل 4.35%.

وأغلق خام برنت في آخر جلسة على انخفاض من يوم الجمعة بمقدار 2.04 دولاران ليصل إلى 87.96 دولاراً،  إلا أنه سجل أرباحا اسبوعية بلغت 2 دولاران أو ما يعادل 2.2 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على انخفاض ايضا في آخر جلسة من يوم الجمعة بمقدار 1.74 دولار، ليصل إلى 79.49 دولاراً للبرميل، إلا أنه سجل أرباحا اسبوعية ايضا بلغت 75 سنتا أو ما يعادل 0.95% .

وشهد الاسبوع الماضي تذبذبا في أسعار النفط مع شحة المعروض وانخفاض مخزونات النفط يقابلها التخوف من الركود الاقتصادي بعد رفع الفائدة.

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