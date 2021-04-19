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النفط يعوض خسائره ويصعد رغم قيود كورونا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-19T15:25:16+0000
النفط يعوض خسائره ويصعد رغم قيود كورونا

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين، مع تراجع الدولار الأميركي، بعد أن سجلت انخفاضاً طفيفاً في وقت سابق، إلا أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الهند ودولاً أخرى ما زال يؤثر على المبيعات.

وبحلول الساعة 13.53 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت مرتفعا 32 سنتا، بما يعادل 0.5%، إلى 67.09 دولار للبرميل، بعد صعوده حوالي 6% الأسبوع الماضي.

وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 41 سنتا، أو 0.7%، مسجلا 63.54 دولار للبرميل بعد تقدمه 6.4% الأسبوع الماضي.

وسجل الدولار الأميركي أدنى مستوياته في ستة أسابيع مقابل عملات رئيسية اليوم، مع اقتراب عوائد سندات الخزانة من أضعف مستوياتها في خمسة أسابيع.

وفي ظل تسعير النفط بالدولار، فإن تراجع العملة الأميركية قد ينشًط الطلب من حملة العملات الأخرى، وهو ما يعزز أسعار الخام.

لكن الأسعار تأثرت بإجراءات الإغلاق الجديدة الرامية لمكافحة تنامي إصابات فيروس كورونا في بلدان من بينها الهند.

وأعلنت الهند عن زيادة غير مسبوقة في الإصابات اليوم ليصل الإجمالي إلى ما يزيد قليلا على 15 مليون إصابة، وهو ثاني أعلى مستوى في العالم بعد الولايات المتحدة التي سجلت حتى الآن أكثر من 31 مليون إصابة.

وقالت جيه بي سي الاستشارية، إن "موجة الإجراءات الجديدة، من المستبعد أن تكون بصرامة ما شهدناه في آذار 2020، عندما تراجع الطلب على البنزين وزيت الغاز/الديزل في ذلك البلد حوالي 60%، لكنها ستؤثر على استهلاك وقود النقل".

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