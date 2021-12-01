النفط يعوض بعض خسائره ويرتفع بالأسواق العالمية

شفق نيوز/ استعادت أسعار النفط بعض الخسائر يوم الأربعاء بعد الانخفاضات الحادة في الجلسة السابقة ، حيث يستعد كبار المنتجين لمناقشة كيفية الرد على التهديد بضربة الطلب على الوقود من متحور Omicron.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 78 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 66.96 دولاراً للبرميل في الساعة 0122 بتوقيت جرينتش بعد هبوطها 3.9 بالمئة يوم الثلاثاء.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.01 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 70.24 دولاراً للبرميل بعد تراجع بنسبة 5.4 بالمئة يوم الثلاثاء.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الأربعاء قبل اجتماع يوم الخميس لأوبك + التي تضم أوبك وحلفاء من بينهم روسيا.