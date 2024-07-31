النفط يعوض بعض خسائره مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

شفق نيوز/ ارتفعت العقود الآجلة للنفط بعض خسائرها ،يوم الأربعاء، لتتعافى من أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد أن ردت إسرائيل على هجوم لحزب الله، على الرغم من أن الأسعار ظلت تحت ضغط من المخاوف بشأن الطلب في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 79.02 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:20 بتوقيت جرينتش قبل انتهاء أجلها يوم الأربعاء، في حين بلغ عقد أكتوبر تشرين الأول الأكثر نشاطا 78.54 دولارا بزيادة 47 سنتا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 75.25 دولارا للبرميل. وهبط برنت وغرب تكساس الوسيط نحو 1.4 بالمئة يوم الثلاثاء ليغلقا عند أدنى مستوياتهما في سبعة أسابيع.

وارتفعت حدة التوتر في الشرق الأوسط بعد أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها قتلت القائد الأعلى لحزب الله في غارة جوية على بيروت يوم الثلاثاء ردا على الهجوم الصاروخي عبر الحدود على إسرائيل يوم السبت.

و يتجه خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى تسجيل أكبر خسارة شهرية لهما منذ عام 2023 في يوليو/تموز.