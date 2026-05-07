النفط يعاود الصعود وسط ترقب لإتفاق محتمل في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط بنحو دولار واحد في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، بعد موجة خسائر حادة شهدتها الأسواق في الجلسة السابقة، مع استمرار ترقب المستثمرين لاحتمالات التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط وتأثيره على الإمدادات العالمية.

وصعد خام برنت بمقدار 88 سنتاً أو 0.9% ليصل إلى 102.15 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار أو 1.2% إلى 96.20 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان قد تراجعا بأكثر من 7% يوم الأربعاء، مسجلين أدنى مستوياتهما في أسبوعين، بفعل التفاؤل بإمكانية إنهاء الحرب في المنطقة، قبل أن يقلصا خسائرهما لاحقاً بعد تصريحات للرئيس الأمريكي Donald Trump أكد فيها أن الحديث عن محادثات مباشرة مع طهران لا يزال “مبكراً”.

في المقابل، قال نائب إيراني بارز إن المقترح الأمريكي المطروح أقرب إلى “قائمة أمنيات” منه إلى اتفاق واقعي، بينما أعلنت طهران أنها تراجع العرض الأمريكي وستقدم ردها خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب والرئيس الصيني Xi Jinping الأسبوع المقبل، في قمة يُتوقع أن تتناول تطورات الحرب وإمدادات الطاقة العالمية.

ويرى محللون أن أسعار النفط قد تبقى مرتفعة حتى في حال التوصل إلى اتفاق، بسبب استمرار اضطراب الإمدادات من منطقة الخليج والحاجة إلى أسابيع لعودة الشحنات النفطية بشكل طبيعي إلى الأسواق العالمية.

كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، إذ انخفضت مخزونات الخام بمقدار 2.3 مليون برميل لتصل إلى 457.2 مليون برميل، ما عزز المخاوف من تشدد الإمدادات مع اقتراب ذروة الطلب الصيفي.