النفط يعاود الارتفاع نتيجة اضطرابات هرمز

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، عقب هجمات استهدفت منشآت نفطية في السعودية، ما أثار مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات في الأسواق العالمية.

وشهدت أسعار النفط صعوداً ملحوظاً مع تصاعد التوترات في المنطقة، في ظل استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وما يرافقه من تهديدات للبنية التحتية للطاقة.

في حين أعادت الهجمات على المنشآت السعودية المخاوف بشأن أمن الإمدادات النفطية، خصوصاً مع أهمية المملكة كأحد أكبر المنتجين في العالم.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت حساس للأسواق، وسط ترقب لأي تطورات قد تؤثر على تدفق النفط، لا سيما عبر الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز.