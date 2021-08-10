النفط يعاود الارتفاع مع مكاسب محدودة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، من أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، لكن من المرجح أن تكون المكاسب محدودة بسبب المخاوف من أن زيادة حالات الإصابة بكوفيد -19 والقيود في الصين ستؤثر على الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 05:06 بتوقيت غرينتش ، ارتفع خام برنت بمقدار 32 سنتًا، أو ما يعادل 0.46٪ ، إلى 69.36 دولارًا للبرميل، بعد أن هبط 2.3٪ يوم الاثنين.

وارتفع النفط الأمريكي 49 سنتا أو 0.74 إلى 66.97 دولاراً للبرميل بعد تفش أن انخفض بنسبة 2.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

وأبلغت الصين يوم أمس الاثنين عن المزيد من الإصابات بكوفيد -19 في أحدث تسجيل للمرض الذي تم اكتشافه لأول مرة في البلاد في أواخر عام 2019، فيما قال المحللون إنه أكبر اختبار لاستراتيجية بكين للعدوى الصفرية.

وصعدت بعض المدن الصينية من الاختبارات الجماعية حيث تحاول السلطات القضاء على العدوى المنقولة محليًا لمتغير دلتا شديد العدوى من فيروس كورونا، وذكرت بعض التقارير عن انخفاض سعة مقاعد شركات الطيران في الصين بنسبة 32٪ في أسبوع واحد.