النفط يصل أعلى سعر منذ عام

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، يوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها منذ عام لتتجاوز 60 دولاراً للبرميل للعقود الآجلة لخام برنت، مدعومة بتخفيضات المعروض من منتجين رئيسيين.

وذكرت شبكة CNBC الإخبارية، أن خام برنت لعقود شهر نيسان بلغت 60.06 دولارات للبرميل، وهو سعر لم تصله منذ كانون الثاني 2020.

وأشارت إلى أن عقد أقرب استحقاق للبيع بلغ 59.98 دولاراً بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، مرتفعا 64 سنتا بما يعادل 1.1%.

وبينت الشبكة أن عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط، ارتفعت لشهر آذار 65 سنتا أو 1.1% إلى 57.50 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني من العام الماضي.

وتعهدت السعودية بتخفيضات معروض إضافية في شهريّ شباط وآذار المقبلين فوق تخفيضات الأعضاء الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها، الذين من بينهم روسيا، مما يساعد في جلب التوازن إلى الأسواق العالمية ودعم الأسعار.

وقال هوي لي، الاقتصادي في OCBC، إن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم أرسلت بإشارة قوية للغاية الأسبوع الماضي عندما أبقت أسعار خاماتها الشهرية المصدرة إلى آسيا دون تغيير رغم التوقعات بتخفيضات طفيفة.

وأضاف "لا أعتقد أن أحدا يجرؤ على تكوين مراكز مدينة في السوق عندما يتصرف السعوديون هكذا".