النفط يصعد 1٪ مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات صناعية انخفاضا في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات وعوض مخاوف بشأن تباطؤ الطلب من الصين أكبر مستورد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار أو 1.04 بالمئة إلى 106.06 دولارات للبرميل بحلول الساعة 04:37 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.18 دولار، أو 1.15٪، إلى 103.59 دولارات للبرميل.

وتأتي المكاسب على خلفية الأنباء الصادرة يوم الثلاثاء بأن الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض عقوبات جديدة على روسيا لشنها حربًا على أوكرانيا تستهدف صناعة النفط في موسكو.

في الولايات المتحدة، تراجعت مخزونات النفط الخام والوقود الأسبوع الماضي، حيث تراجعت 3.5 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 29 أبريل/ نيسان.

خلال الجلسة السابقة، تسببت مخاوف الطلب الناجمة عن عمليات الإغلاق المطولة لـ COVID-19 في الصين والتي قلصت من خطط السفر خلال موسم عطلة عيد العمال ، في انخفاض الأسعار بأكثر من 2٪.

من المتوقع أن تلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها يوم الخميس بسياستهم الخاصة بزيادة الإنتاج الشهرية مرة أخرى على الرغم من أن المجموعة ، المعروفة باسم أوبك +، لديها أهداف إنتاج أقل من المتوقع بين أكتوبر ومارس ، باستثناء فبراير.

رويترز