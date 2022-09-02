سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النفط يصعد مدعوما بمراهنات على إجراء أوبك+ مناقشات لخفض الإنتاج

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-02T04:55:00+0000
النفط يصعد مدعوما بمراهنات على إجراء أوبك+ مناقشات لخفض الإنتاج

شفق نيوز/ قفزت أسعار النفط يوم الجمعة مدعومة بمراهنات على أن تكتل أوبك+ سيناقش خفض الإنتاج في اجتماع يعقد في الخامس من سبتمبر أيلول، لكن الأسعار لا تزال بصدد تسجيل أسوأ انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع بفعل مخاوف من فرض قيود لمكافحة كوفيد-19 في الصين وضعف نمو الطلب العالمي.

وبحلول الساعة 0117 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.20 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 93.56 دولارا للبرميل.‭‭ ‬‬ وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 87.77 دولارا للبرميل.

وتراجعت عقود الخامين ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة إلى أقل مستوى في أسبوعين. ويتجه خام برنت صوب انخفاض أسبوعي بنحو ثمانية بالمئة، كما يتجه خام غرب تكساس الوسيط صوب التراجع بنحو ستة بالمئة خلال الأسبوع.

ومن المتتظر أن يجتمع تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها في الخامس من سبتمبر أيلول على خلفية تراجع أسعار النفط وانخفاض الطلب، على الرغم من أن السعودية تقول إن الإمدادات تظل محدودة.

رويترز 

related

النفط يتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية مع انحسار مخاوف الركود

Date: 2022-08-12 04:31:16
النفط يتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية مع انحسار مخاوف الركود

انخفاض أسعار النفط مع زيادة سحب مخزون البنزين الأمريكي

Date: 2021-11-17 05:20:03
انخفاض أسعار النفط مع زيادة سحب مخزون البنزين الأمريكي

توترات الشرق الأوسط ترفع اسعار النفط عالمياً

Date: 2021-08-05 05:22:25
توترات الشرق الأوسط ترفع اسعار النفط عالمياً

ارتفاع بأسعار النفط وسط مخاوف

Date: 2020-07-23 11:31:22
ارتفاع بأسعار النفط وسط مخاوف

النفط ينخفض مع جني الأرباح

Date: 2022-01-26 04:53:42
النفط ينخفض مع جني الأرباح

ارتفاع أسعار النفط قبيل اجتماع أوبك + وآمال اللقاح

Date: 2020-11-17 05:53:56
ارتفاع أسعار النفط قبيل اجتماع أوبك + وآمال اللقاح

النفط يرتفع بمقدار دولار واحد مع شح الامدادات

Date: 2022-04-07 05:09:24
النفط يرتفع بمقدار دولار واحد مع شح الامدادات

ارتفاع أسعار النفط على خلفية توقعات أن تحافظ أوبك + على الإمدادات

Date: 2021-03-31 05:33:32
ارتفاع أسعار النفط على خلفية توقعات أن تحافظ أوبك + على الإمدادات