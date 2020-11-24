النفط يسجل أعلى مستوياته منذ اذار

شفق نيوز/ سجلت أسعار النفط يوم الثلاثاء، أعلى مستوياتها منذ آذار مارس ليسجل برنت فوق 46 دولاراً حيث حفزت أنباء عن مرشح واعد ثالث لقاح ضد فيروس كورونا الآمال بتعافي أسرع في الطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتًا، أو 0.90٪، إلى 46.49 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، بينما أضاف خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتًا، أو 1.1٪ ، إلى 43.51 دولارًا للبرميل.

وكلا الخامين ارتفع إلى أعلى مستوى لهما منذ أوائل آذار واستقر كلا الخامين القياسيين للنفط مرتفعا بنحو 2٪ يوم الاثنين بعد ارتفاعه بنحو 5٪ الأسبوع الماضي.

قال ستيفن إينيس، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسواق العالمية في شركة الخدمات المالية أكسي، "إن التقدم المحرز في تطوير وتوزيع لقاح يزيل المخاطرة في طريق العودة إلى أسواق النفط الطبيعية".

وقالت AstraZeneca يوم الإثنين إن لقاح COVID-19 كان فعالاً بنسبة 70٪ في التجارب المحورية ويمكن أن يكون فعالاً بنسبة تصل إلى 90٪، مما يمنح الحرب العالمية ضد الوباء العالمي سلاحًا جديدًا ثالثًا يمكن أن يكون أرخص في صنعه ، وأسهل في التوزيع وأسرع في الاستخدام.

كما ركز التجار على أسبوع من الاجتماعات الفنية لأوبك وحلفائها للتمهيد للاجتماع الوزاري الأسبوع المقبل، والذي من المقرر أن يناقش تمديد قيود إنتاج النفط إلى العام المقبل بسبب ضعف الطلب وسط الموجة الثانية من COVID-19.