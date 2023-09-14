النفط يسجل أعلى مستوياته في 2023 وسط توقعات نقص الإمدادات

شفق نيوز/ انتعشت أسعار، النفط اليوم الخميس، وتجاوز خام برنت 93 دولارا للبرميل للمرة الأولى هذا العام، إذ طغت توقعات تشديد الإمدادات لبقية عام 2023 على المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع المخزونات الأمريكية.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، في وقت سابق، إن تمديد السعودية وروسيا لتخفيضات إنتاج النفط سيؤدي إلى عجز في السوق خلال الربع الرابع، قبل أن يؤدي تقرير متشائم عن المخزونات الأمريكية إلى تراجع طفيف في الأسعار.

وبحلول الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 1.20 دولار، بما يعادل 1.3%، إلى 93.08 دولارا للبرميل بعد أن لامس 93.11 دولارا وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وربح الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.14 دولار، أو 1.3%، إلى 89.66 دولار، بعد أن سجل أيضا أعلى مستوياته في عشرة أشهر.

وقبل يوم واحد من تقرير وكالة الطاقة الدولية، أصدرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعات محدثة للطلب القوي وأشارت أيضًا إلى عجز في العرض في عام 2023 إذا تم الحفاظ على تخفيضات الإنتاج.