النفط يسجل أسوأ انخفاض شهري له منذ اذار

شفق نيوز/ سجل النفط أكبر انخفاض شهري له منذ شهر اذار حيث هددت إجراءات الإغلاق المتجددة لاحتواء الفيروس التاجي بتعافي الطلب الهش.

وتراجعت العقود الآجلة بنسبة 1.1٪ في نيويورك يوم الجمعة لتنهي الأسبوع دون 36 دولارًا للبرميل مستوحاة من عمليات بيع أوسع في السوق وأسوأ أسبوع للأسهم الأمريكية منذ اذار. في الوقت نفسه ، سجلت الولايات المتحدة ارتفاعًا قياسيًا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا ، في حين أن القيود الجديدة في أوروبا قد تدفع المنطقة نحو ركود آخر.

وتأتي المخاوف بشأن الطلب في وقت تواجه فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها تحديًا في جهودهم لإبقاء الإمدادات تحت السيطرة مع العائد الأسرع من المتوقع للإنتاج الليبي، وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إن العراق أكد دعمه لتخفيضات إنتاج النفط في أوبك + ولن يسعى إلى أي إعفاء من القيود العام المقبل.

وفي غضون ذلك ، سيضخ أكبر حقل نفط في النرويج بمستويات ما قبل كوفيد بعد الحصول على إذن الحكومة الشهر الماضي.

وانخفض غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الاول 38 سنتًا ليغلق عند 35.79 دولارًا للبرميل. وانخفض العقد بنسبة 11٪ خلال الشهر.

وخسر برنت لتسوية كانون الأول ، بتاريخ آخر تداول يوم الجمعة ، 37 سنتًا إلى 37.87 دولارًا للبرميل ، وخسر الخام 10% خلال شهر.

وقالت شركة خدمات الطاقة Baker Hughes Co BKR.N يوم الجمعة إن عدد منصات النفط والغاز الطبيعي ارتفع في الولايات المتحدة في تشرين الاول للشهر الثالث على التوالي ، وأضافت الحفارات أكبر عدد من الحفارات في شهر منذ ايار 2018 .

وخفضت شركتا النفط الأمريكية العملاقة شيفرون وإكسون موبيل الإنفاق بقوة في الربع الثالث في سباق لتعويض الاتجاهات الضعيفة في الطلب على الوقود الناجمة عن جائحة كوفيد -19 ، على الرغم من أن الأولى حققت ارباحا ضئيلة.

ويقوم الاثنان بتسريح جزء كبير من قوتهما العاملة ويتوقعان خفض التكاليف بشكل أكبر بينما يحاولان عكس سنوات من أداء المخزون الضعيف، والذي تفاقم بسبب تأثير قيود الحركة.