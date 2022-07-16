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النفط يسجل خسائر سعرية أسبوعية "كبيرة"

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-16T05:34:53+0000
النفط يسجل خسائر سعرية أسبوعية "كبيرة"

شفق نيوز/ سجلت بورصات النفط العالمية خسائر اسبوعية "كبيرة"، عند الاغلاق، بالرغم من ارتفاعها في اخر جلسة لها يوم أمس الجمعة. 

واغلق خام البصرة الثقيل على ارتفاع بمقدار0.10   سنتات ليصل الى 90.89 دولاراً، إلا أنه سجل خسائر اسبوعية كبيرة بلغت 4.7 دولارات، ما يعادل 4.92%.

واغلق خام برنت في آخر جلسة على ارتفاع بمقدار 2.06 دولاران، ليصل الى 101.16 دولار، إلا أنه سجل خسائر اسبوعية بلغت 5.86 دولارات او ما يعادل 5.48 %.

كما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع بمقدار 1.81 دولار، ليصل الى 97.59 دولارا للبرميل، الا انه سجل خسائر اسبوعية ايضا بلغت 7.2 دولارات او ما يعادل 6.87%.

وانخفضت اسعار النفط خلال الاسبوع الماضي وسط مخاوف من أن الركود الوشيك قد يحد من الطلب وتباطئ نمو الاقتصاد في الصين ثاني اكبر مستهلك للنفط في العالم.

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