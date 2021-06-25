النفط يسجل ارتفاعا جديداً وبرنت يلامس 76 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة ، في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية خامسة على التوالي ، حيث من المتوقع أن يفوق نمو الطلب العرض بفعل الرهانات على أن منتجي أوبك + سيكونون حذرين في إعادة المزيد من الإنتاج إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 75.62 دولارا للبرميل في الساعة 0646 بتوقيت غرينتش ، متجهة إلى قفزة 2.9 بالمئة خلال الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات ، أو 0.1٪ ، عند 73.35 دولارًا للبرميل ، متجهة إلى مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4٪.

واستقر العقدان القياسيان عند أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2018 يوم الخميس.

وتتجه كل الأنظار إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء - يُطلق عليهم معًا أوبك + - الذين من المقرر أن يجتمعوا في الأول من يوليو / تموز لمناقشة المزيد من التخفيف من تخفيضات الإنتاج اعتبارًا من أغسطس.

ومن جانب الطلب ، قال محللون إن العوامل الرئيسية التي سيتعين على أوبك + أخذها في الاعتبار هي النمو القوي في الولايات المتحدة وأوروبا والصين ، مدعومًا بإطلاق اللقاحات وإعادة فتح الاقتصادات ، يقابله ارتفاع حالات COVID-19 وتفشي المرض في مواقع أخرى.

تضاءل احتمال رفع العقوبات عن إيران وضرب المزيد من نفطها السوق في أي وقت قريب ، حيث قال مسؤول أمريكي إن "الخلافات الجادة" لا تزال قائمة بشأن مجموعة من القضايا بشأن امتثال إيران للاتفاق النووي لعام 2015.