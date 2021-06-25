سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النفط يسجل ارتفاعا جديداً وبرنت يلامس 76 دولاراً للبرميل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-25T07:37:44+0000
النفط يسجل ارتفاعا جديداً وبرنت يلامس 76 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة ، في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية خامسة على التوالي ، حيث من المتوقع أن يفوق نمو الطلب العرض بفعل الرهانات على أن منتجي أوبك + سيكونون حذرين في إعادة المزيد من الإنتاج إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 75.62 دولارا للبرميل في الساعة 0646 بتوقيت غرينتش ، متجهة إلى قفزة 2.9 بالمئة خلال الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات ، أو 0.1٪ ، عند 73.35 دولارًا للبرميل ، متجهة إلى مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4٪.

واستقر العقدان القياسيان عند أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2018 يوم الخميس.

وتتجه كل الأنظار إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء - يُطلق عليهم معًا أوبك + - الذين من المقرر أن يجتمعوا في الأول من يوليو / تموز لمناقشة المزيد من التخفيف من تخفيضات الإنتاج اعتبارًا من أغسطس.

ومن جانب الطلب ، قال محللون إن العوامل الرئيسية التي سيتعين على أوبك + أخذها في الاعتبار هي النمو القوي في الولايات المتحدة وأوروبا والصين ، مدعومًا بإطلاق اللقاحات وإعادة فتح الاقتصادات ، يقابله ارتفاع حالات COVID-19 وتفشي المرض في مواقع أخرى.

تضاءل احتمال رفع العقوبات عن إيران وضرب المزيد من نفطها السوق في أي وقت قريب ، حيث قال مسؤول أمريكي إن "الخلافات الجادة" لا تزال قائمة بشأن مجموعة من القضايا بشأن امتثال إيران للاتفاق النووي لعام 2015.

related

أسعار النفط تلامس 60 دولاراً

Date: 2021-02-04 05:52:11
أسعار النفط تلامس 60 دولاراً

أسعار النفط تواصل الإرتفاع وبرنت فوق 57 دولارا

Date: 2021-01-13 06:23:01
أسعار النفط تواصل الإرتفاع وبرنت فوق 57 دولارا

النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع

Date: 2021-04-16 07:10:23
النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع

خام البصرة الخفيف يلامس 68 دولاراً

Date: 2021-05-05 06:20:42
خام البصرة الخفيف يلامس 68 دولاراً

أسعار النفط ترتفع وبرنت فوق 66 دولاراً

Date: 2021-02-25 05:29:41
أسعار النفط ترتفع وبرنت فوق 66 دولاراً

النفط يرتفع بفعل انخفاض المخزونات الأمريكية

Date: 2021-04-14 05:37:59
النفط يرتفع بفعل انخفاض المخزونات الأمريكية

لأول مرة ومنذ أشهر .. أسعار النفط تتخطى 50 دولاراً للبرميل

Date: 2020-12-17 04:22:43
لأول مرة ومنذ أشهر .. أسعار النفط تتخطى 50 دولاراً للبرميل

النفط يرتفع الى أكثر من 59 دولارا متجاوزاً أعلى مستوى له منذ عام

Date: 2021-02-05 10:13:17
النفط يرتفع الى أكثر من 59 دولارا متجاوزاً أعلى مستوى له منذ عام