النفط يستأنف الصعود مع تجدد الرغبة في المخاطرة وشح المعروض

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، بعد يومين من الخسائر مع عودة بعض الرغبة في المخاطرة ومع استمرار بعض منتجي النفط في الكفاح من أجل زيادة الإنتاج.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 81.31 دولار للبرميل في الساعة 05:23 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 57 سنتًا ، أو 0.73٪ ، إلى 78.80 دولار للبرميل ، بعد انخفاضها 0.8٪ يوم الاثنين.

وكان انخفاض أسعار النفط خلال الدورتين السابقتين مدفوعاً بالمخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس COVID-19 في جميع أنحاء العالم مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على الوقود.

لكن المحللين أشاروا إلى أن نقص المعروض من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك+، لا يواكب الطلب ويدعم الأسعار.

وأشار محللون إلى أن إضافات إمدادات أوبك تقل عن الزيادة المسموح بها بموجب اتفاق أوبك + ، حيث أن بعض الدول ، بما في ذلك نيجيريا ، لا تنتج الكميات المتفق عليها.