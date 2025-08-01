النفط يرتفع و يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

شفق نيوز - أربيل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد انخفاضها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، وسط تقييم المتداولين لتأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المرتفعة التي قد تقوض النشاط الاقتصادي وتقلل من نمو الطلب العالمي على الوقود.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.3% إلى 71.88 دولاراً للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركية بنسبة 0.3% مسجلة 69.47 دولاراً للبرميل.

ومع ذلك، يتجه خام برنت للارتفاع 4.9% هذا الأسبوع، فيما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للصعود 6.4% بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع بفرض رسوم جمركية على مشتري الخام الروسي، وخاصة الصين والهند، للضغط على روسيا لوقف حربها ضد أوكرانيا.

ووقع ترامب أمس الخميس أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و41% على الواردات الأميركية من العشرات من الدول والمناطق بما في ذلك كندا والهند وتايوان، بعد الإخفاق في

إلا أن المستثمرين يركزون اليوم الجمعة بشكل أكبر على فرض ترامب لمعدلات رسوم جمركية جديدة وأعلى في أغلب الأحيان على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول من أغسطس آب.

ويحذر بعض المحللين من أن هذه الرسوم ستضع ضغوطاً على النمو الاقتصادي من خلال رفع الأسعار، الأمر الذي سينعكس بدوره على استهلاك النفط.