النفط يستقر ويتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي

شفق نيوز - أربيل

استقرت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد انخفاضها في الجلسة الماضية ومن المتوقع أن تتكبد خسائر للأسبوع الثاني مع انحسار المخاوف من صراع مع إيران قد يؤثر على الإمدادات وسط توقعات بتجاوز الإمدادات الطلب هذا العام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات أو 0.04 بالمئة إلى 67.55 دولارا للبرميل بعد انخفاضها 2.7 بالمئة في الجلسة الماضية.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا أو 0.02 بالمئة إلى 62.85 دولارا بعد تراجعه 2.8 بالمئة، وفقا لوكالة "رويترز".

ويتجه خام برنت للهبوط 0.8 بالمئة هذا الأسبوع ومن المتوقع أن يتكبد الخام الأمريكي خسائر أسبوعية 1.1 بالمئة.

وارتفعت الأسعار في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب مخاوف من هجوم أمريكي على إيران على خلفية برنامجها النووي، لكن تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس بأن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الشهر المقبل دفعت الأسعار إلى الانخفاض في الجلسة الماضية.

وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي في مذكرة "انخفضت أسعار النفط وسط مؤشرات على أن الولايات المتحدة تسعى لمنح مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، مما يقلل من علاوة المخاطر الجيوسياسية على المدى القريب".

بالإضافة إلى تراجع المخاوف حيال اندلاع صراع مع إيران، توقعت وكالة الطاقة الدولية أمس في تقريرها الشهري أن يكون نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام أضعف مما كان متوقعا سابقا، مع التكهن بتجاوز إجمالي المعروض الطلب.

وقال سيكامور إن التراجع الذي شهده أمس الخميس تفاقم بسبب بيانات صدرت هذا الأسبوع أظهرت زيادة كبيرة في مخزونات النفط الخام الأمريكية وتزايد التوقعات بأن السوق قد تستقبل قريبا زيادة الإمدادات الفنزويلية.

وأضاف "هناك توقعات بأن يعود المعروض النفطي الفنزويلي إلى مستويات ما قبل الحصار في الأشهر المقبلة"، مرتفعا من 880 ألف برميل يوميا إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميا.

وقال مسؤول الطاقة في البيت الأبيض أمس الخميس إن وزارة الخزانة الأمريكية ستصدر المزيد من الإعفاءات لتخفيف العقوبات على قطاع الطاقة الفنزويلي.

وقبل يوم، ذكر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن مبيعات نفط فنزويلا التي تسيطر عليها الولايات المتحدة بلغت أكثر من مليار دولار منذ اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو في يناير كانون الثاني، وستدر في الأشهر القليلة المقبلة خمسة مليارات دولار أخرى.