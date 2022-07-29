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النفط يستقر مع قلة الإمدادات والأنظار تتجه لاجتماع أوبك+

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-29T05:03:05+0000
النفط يستقر مع قلة الإمدادات والأنظار تتجه لاجتماع أوبك+

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط عند مستوى مرتفع في المعاملات الآسيوية يوم الجمعة، مدعومة بمخاوف مرتبطة بالإمدادات ومع تحول التركيز إلى الاجتماع المقبل لتكتل أوبك+، وإن حدت مخاوف الركود من المكاسب.

وبحلول الساعة 0330 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر أيلول 38 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 96.80 دولاراً للبرميل ليعوض خسائر تكبدها في الجلسة السابقة ويتجه صوب تسجيل زيادة أسبوعية بنحو ثلاثة بالمئة.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول، التي ينقضي أجلها يوم الجمعة، عند التسوية عند 107.14 دولارات للبرميل. وقفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر تشرين الأول ثمانية سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 101.91 دولار للبرميل.

وسيكون الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، أو التكتل المعروف باسم أوبك+، في الثالث من أغسطس آب عاملا مهما في السوق.

وذكرت مصادر في أوبك+ أن التكتل سيدرس الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير لشهر سبتمبر أيلول، لكن مصدران في التكتل أبلغا رويترز بأنه ستجري مناقشة زيادة طفيفة في الإنتاج.

وسيكون قرار عدم زيادة الإنتاج مخيبا لآمال الولايات المتحدة بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية هذا الشهر على أمل التوصل لاتفاق بخصوص إنتاج النفط.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يوم الخميس إن الحكومة متفائلة بخصوص اجتماع أوبك+، مضيفا أن زيادة الإنتاج قد تساهم في استقرار السوق.

رويترز

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