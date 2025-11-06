النفط يستقر مع ضعف الطلب وتخمة المعروض في الأسواق العالمية

شفق نيوز- متابعة

استقرت أسعار النفط إلى حد كبير في التعاملات المبكرة يوم الخميس، بعد أن لامست أدنى مستوياتها في أسبوعين خلال الجلسة السابقة، نتيجة استمرار الضغوط الناجمة عن ضعف الطلب وتخمة المعروض العالمي من الخام.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً طفيفاً بمقدار سنتين أو ما يعادل 0.03% لتبلغ 63.54 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:27 بتوقيت غرينتش، في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الاميركي عند 59.60 دولاراً.

وفي جلسة الأربعاء، تراجعت الأسعار بعدما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الاميركية ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 5.2 ملايين برميل إلى 421.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 603 آلاف برميل فقط.

وانخفضت أسعار النفط العالمية للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول، وسط مخاوف من فائض في المعروض مع زيادة منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفائها للإنتاج، إلى جانب استمرار نمو إنتاج الدول من خارج أوبك.

وأوضح بنك "جيه بي مورغان" في مذكرة لعملائه أن الطلب العالمي على النفط ارتفع بنحو 850 ألف برميل يومياً منذ بداية العام وحتى الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أقل من النمو البالغ 900 ألف برميل يومياً الذي توقعه سابقاً.

وأضافت المذكرة أن "المؤشرات عالية التردد تشير إلى أن استهلاك النفط في الولايات المتحدة لا يزال ضعيفاً"، مشيرة إلى تراجع نشاط السفر وانخفاض شحنات الحاويات.