النفط يستقر مع ترقب تأثير العقوبات الجديدة على روسيا

شفق نيوز- متابعات

استقرت أسعار النفط دون تغير يُذكر يوم الاثنين، مع تقييم المتعاملين لتأثير العقوبات الأوروبية الجديدة على إمدادات النفط الروسية، وسط قلق من أن الرسوم الجمركية ربما تضعف الطلب على الوقود، في وقت يزيد فيه منتجو الشرق الأوسط من الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتاً واحداً إلى 69.27 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجعت بنسبة 0.35% عند الإغلاق يوم الجمعة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.44 دولاراً للبرميل، بارتفاع قدره 10 سنتات، بعد انخفاضه 0.30% في الجلسة السابقة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق يوم الجمعة الماضي، على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، وشملت هذه الحزمة شركة "نايارا إنرجي" الهندية، وهي مصدر للمنتجات النفطية المكررة من الخام الروسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الجمعة، إن روسيا اكتسبت حصانة معينة ضد العقوبات الغربية. وتأتي هذه العقوبات بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية، ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام خلال 50 يوماً.

ومن جانب آخر، من المقرر أن تُجري إيران، وهي دولة أخرى منتجة للنفط خاضعة للعقوبات، محادثات نووية في إسطنبول مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الجمعة، وفقاً لما صرح به متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين.

ويأتي ذلك بعد تحذيرات من الدول الأوروبية الثلاث بأن عدم استئناف المفاوضات سيؤدي إلى إعادة فرض عقوبات دولية على طهران.

ومن المرتقب أيضاً أن تدخل الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب، رغم تأكيد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك يوم أمس الأحد أنه واثق من قدرة بلاده على تأمين اتفاق تجاري مع الكتلة الأوروبية.