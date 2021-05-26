النفط يستقر مع انخفاض المخزونات الامريكية مقابل احتمال تدفق النفط الإيراني

شفق نيوز/ استقر النفط يوم الاربعاء، مع انخفاض المخزونات الامريكية مقابل احتمال تدفق المزيد من إمدادات النفط الخام من إيران في حالة إحياء الاتفاق النووي.

واستمرت المحادثات بين إيران والقوى العالمية في حل القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي الذي قد يمهد الطريق لرفع العقوبات عن الدولة المنتجة لمنظمة أوبك. يمكن أن يطلق ذلك العنان لفيضان من البراميل الإيرانية مخبأة في ناقلات في البحر.

وارتفع النفط بأكثر من 35 ٪ هذا العام حيث أدى الانتعاش القوي من الوباء في الولايات المتحدة والصين وأوروبا إلى تعافي الاستهلاك ، على الرغم من أن أجزاء من آسيا تواجه عودة Covid-19.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط لتسليم يوليو بنسبة 0.03 ٪ إلى 66.02 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 05:19 بتوقيت غرينتش.

واستقر خام برنت في التسوية لشهر تموز عند 68.50 دولارا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد أن كسب 0.3٪ في الجلسة السابقة.

وأفاد معهد البترول الأمريكي أن مخزونات البنزين تراجعت بنحو مليوني برميل الأسبوع الماضي ، في حين تراجعت مخزونات النفط الخام بمقدار 439 ألف برميل ، وفقًا لأشخاص مطلعين.

في غضون ذلك ، لا يزال الدبلوماسيون يتجادلون حول الولايات المتحدة. العقوبات وتقنيات التخصيب المتقدمة الإيرانية ، ربما تحتجز الدولة الخليجية ما يصل إلى 69 مليون برميل من النفط الخام في البحر في ناقلات.