النفط يستقر مع استيعاب السوق لخطط إنتاج أوبك+

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، مع تقييم الأسواق لقرار تحالف أوبك+ إيقاف زيادات الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل، وسط مخاوف مستمرة بشأن احتمالات زيادة المعروض العالمي.

وسجّل خام برنت انخفاضًا طفيفًا قدره 9 سنتات أو ما يعادل 0.1% ليصل إلى 64.80 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:10 بتوقيت غرينتش. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.2% مسجلًا 60.95 دولارًا للبرميل.

وكانت أوبك+ قد اتفقت يوم الأحد على زيادة طفيفة في الإنتاج لشهر ديسمبر/كانون الأول، إلى جانب وقف مؤقت لأي زيادات خلال الربع الأول من 2026 في خطوة تهدف للحفاظ على توازن السوق.

ورفع التحالف مستويات الإنتاج بنحو 2.9 مليون برميل يوميًا – أي ما يمثل حوالي 2.7% من الإمدادات العالمية – منذ أبريل/نيسان، إلا أن وتيرة الزيادة تباطأت منذ أكتوبر/تشرين الأول مع مؤشرات على احتمالية فائض في السوق النفطية.

وأشارت مصادر داخل أوبك+ إلى أن قرار تثبيت أهداف الإنتاج جاء بعد ضغوط من روسيا التي تواجه صعوبة في زيادة صادراتها نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على شركات الطاقة الروسية.

وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول عقوبات على شركتي النفط الروسيتين الرئيسيتين، “روسنفت” و”لوك أويل”، في إطار قيود تهدف لتقييد قدرة موسكو على تسويق النفط في الأسواق العالمية.

وينتظر المتعاملون في السوق بيانات المخزونات الأمريكية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم، والتي من المتوقع أن تُظهر ارتفاعًا في مخزونات الخام .