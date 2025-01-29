النفط يستقر مع استعداد المستثمرين لخطط ترامب الجمركية

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط، يوم الأربعاء، متعافية من أدنى مستوياتها في عدة أسابيع، بعد أن أكد البيت الأبيض خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على الواردات الكندية والمكسيكية هذا الأسبوع.

وتسببت المخاوف من ضعف الطلب المرتبط بالبيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين وارتفاع درجات الحرارة في أماكن أخرى في الحد من المكاسب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2 سنت لتسجل 77.49 دولارا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3 سنتا لتسجل عند التسوية 73.80 دولارا.

وفي خطابه الذي بث من واشنطن العاصمة، طالب ترامب بخفض أسعار النفط وخفض أسعار الفائدة عالميا.

وقال البيت الأبيض إن ترامب لا يزال يخطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك يوم السبت بينما يدرس فرض رسوم جمركية جديدة على الصين.

وفي ليبيا، منع متظاهرون محليون تحميل النفط الخام، الثلاثاء، في مينائي السدرة وراس لانوف، مما يعرض نحو 450 ألف برميل يوميا من الصادرات للخطر.

لكن المخاوف من تعطل الإمدادات هدأت بعد أن قالت مؤسسة النفط الوطنية الليبية إن أنشطة التصدير تسير بشكل طبيعي بعد أن أجرت محادثات مع المحتجين.

وأعلنت الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، يوم الاثنين عن انكماش غير متوقع في نشاط التصنيع في يناير/كانون الثاني، مما وضع ضغوطا على أسعار النفط.

ومن المتوقع أيضا أن يتأثر الطلب الصيني على النفط الخام بسبب العقوبات الأميركية الأخيرة على تجارة النفط الروسية.

وفي الولايات المتحدة، تشير التوقعات الجوية إلى درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي خلال هذا الأسبوع، وهو ما يؤثر أيضا على الطلب على وقود التدفئة بعد أن أثار البرد القارس ارتفاعا في أسعار الغاز الطبيعي والديزل في الجلسات السابقة.