النفط يستقر قبل ارتفاع متوقع لأسعار الفائدة

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط في آسيا يوم الأربعاء، بعد تدهورها بنسبة 5% مع صدور بيانات تشير إلى احتمال ركود الاقتصاد في الولايات المتحدة وعزوف المستثمرين عن الأصول الخطرة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا ، أو 0.1٪ ، إلى 75.35 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:33 بتوقيت جرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 6 سنتات إلى 71.60 دولارًا للبرميل.

وجاء انخفاض النفط مواكبا مع تراجع أسعار السلع الأخرى بعد أن كشفت الأرقام عن ضعف سوق العمل بالولايات المتحدة قبيل ما ينتظر أن يصبح آخر رفع لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية اليوم الأربعاء، لمكافحة التضخم، بينما من المتوقع أيضًا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعه الدوري يوم غد الخميس.

وتتعرض أسعار الطاقة أيضًا لضغوط بعد أن أظهرت بيانات من الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع تراجع نشاط التصنيع بشكل غير متوقع في أبريل نيسان، الصين هي أكبر مستهلك للطاقة في العالم وأكبر مشتر للنفط الخام.