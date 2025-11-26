النفط يستقر بعد محادثات السلام في أوكرانيا

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد أن هبطت في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياتها خلال شهر، وسط مؤشرات متزايدة على اقتراب أوكرانيا من التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا، الأمر الذي قد يمهّد لإنهاء العقوبات المفروضة على الإمدادات الروسية.

وارتفع خام برنت 19 سنتًا، بنسبة 0.3%، ليصل إلى 62.67 دولارًا للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتًا أو 0.24% ليبلغ 58.09 دولارًا للبرميل.

جاء التراجع السابق في الأسعار بعد أن أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زعماء أوروبيين بأنه مستعد للمضي قدمًا ضمن إطار مدعوم من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن نقاط الخلاف المتبقية قليلة.

وفي سياق التحركات السياسية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وجّه ممثليه لعقد اجتماعات منفصلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين أوكرانيين، فيما أشارت مصادر إلى احتمال زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق.

وتأتي هذه التطورات فيما شددت بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة العقوبات على روسيا مؤخرًا، في إطار حملة ضغط متصاعدة، بينما يُتوقع أن تهبط مشتريات الهند من النفط الروسي خلال ديسمبر إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات.

كما تلقت أسعار النفط دعمًا محدودًا بعد ارتفاع التوقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر، عقب صدور بيانات تشير إلى تراجع إنفاق التجزئة وتباطؤ التضخم، ما قد يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.