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النفط يستقر بعد شكوك في قدرة أوبك+ على تعويض نقص الإمدادات الروسية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-03T05:33:04+0000
النفط يستقر بعد شكوك في قدرة أوبك+ على تعويض نقص الإمدادات الروسية

شفق نيوز/ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط يوم الجمعة وتشبثت بالمكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بسبب شكوك في أن منتجي النفط في تكتل أوبك+ يمكنهم زيادة إنتاج الخام بما يكفي لتعويض نقص إمدادات النفط الروسية.

وبحلول الساعة 0112 بتوقيت جرينتش زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سنتا واحدا إلى 116.88 دولارا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات إلى 117.68 دولارا للبرميل.

وقرر تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي نفط مستقلين ومنهم روسيا زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو تموز وأغسطس آب بدلا من 432 ألف برميل يوميا وفقا لاتفاق سابق، لكن هذا اعتبر غير كاف لسوق تعاني من قلة الإمدادات.

وكشفت بيانات حكومية يوم الخميس أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 27 مايو أيار، كما انخفضت مخزونات الوقود مخالفة توقعات بزيادتها.

رويترز

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