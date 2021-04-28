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النفط يستقر بعد اتفاق اوبك على زيادة الإنتاج

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-28T05:21:48+0000
النفط يستقر بعد اتفاق اوبك على زيادة الإنتاج

شفق نيوز/ استقرت اسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد أن أكدت أوبك + أنها ستمضي في خطط لإضافة المزيد من البراميل إلى السوق ، على الرغم من عودة ظهور الفيروس في بعض المناطق بما في ذلك الهند مما أدى إلى غموض توقعات الطلب.

واتفقت لجنة أوبك + على أن التحالف يجب أن يمضي قدما في خريطة الطريق لزيادة الإمدادات على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث رفع التحالف تقديراته لنمو الطلب هذا العام.

وتدفع الصين والولايات المتحدة تعافي سوق النفط العالمية ، مع ظهور إشارات إيجابية من أجزاء من أوروبا، من المتوقع أن يؤدي برنامج التطعيم المتسارع إلى زيادة التنقل والاستهلاك بشكل أكبر، على الرغم من أن أسعار النفط الخام قد تراجعت بالقرب من 60 دولارًا للبرميل مؤخرًا حيث أثار تفجر Covid-19 في الهند والبرازيل مخاوف بشأن الطلب على المدى القريب.

قال مندوبون إن أوبك + ستتخطى اجتماعها الوزاري المقرر يوم الأربعاء بعد التمسك بخطتها لزيادة الإمدادات بمقدار مليوني برميل يوميًا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، ليكون الاجتماع المقبل في أوائل حزيران.

استقر غرب تكساس الوسيط لتسليم يونيو/ حزيران إلى 62.91 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 05:11. بتوقيت غرينتش بعد صعوده 1.7٪ يوم الثلاثاء.

وهبط خام برنت لشهر يونيو بمقدار 3 سنت عند 65.82 دولارا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد أن أضاف 1.2٪ في الجلسة السابقة.

في غضون ذلك ، أفاد معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية زادت بمقدار 4.32 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وانخفاض في مخزونات البنزين.

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