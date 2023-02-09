النفط يستقر اثر اضطرابات الإمدادات وارتفاع مخزونات  الخام الأمريكي

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، حيث استمرت اضطرابات تحميل النفط الخام في تركيا والتفاؤل بشأن تعافي الطلب الصيني في دعم المعنويات، يقابلها ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي مما حد من ارتفاع الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا، إلى 85.08 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:39 بتوقيت جرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات، إلى 78.45 دولارًا للبرميل.

وحقق كلا المعيارين القياسيين أكثر من 6٪ حتى الآن هذا الأسبوع.

وأعلنت شركة BP أذربيجان حالة قاهرة على شحنات الخام الأذربيجاني من ميناء جيهان التركي في 7 فبراير/شباط بعد زلزال هائل ضرب تركيا وسوريا في وقت مبكر يوم الاثنين، وكانت الكارثة قد أوقفت العمليات في جيهان وعطلت تدفقات النفط الخام من العراق وأذربيجان.

كما دعمت الآمال في حدوث انتعاش سريع في الطلب من الصين أسعار النفط، حيث أنهى ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم أكثر من ثلاث سنوات من سياسة صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا، والتي تنطوي على عمليات إغلاق على مستوى المدينة واختبارات جماعية في ديسمبر كانون الأول.

ومع ذلك، فإن زيادة مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ضغط على مكاسب النفط، وارتفعت المخزونات الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو/ حزيران 2021 إلى 455.1 مليون برميل.