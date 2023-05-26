النفط يستقر

شفق نيوز/ ظلت أسعار النفط دون تغير تقريبا خلال التعاملات المبكرة يوم الجمعة فيما تنتظر الأسواق وضوح التحركات التالية في سياسة إنتاج النفط لدى أوبك وحلفائها بعد رسائل متضاربة جعلت من الصعب التنبؤ بنتائج اجتماعهم المقبل.

وبحلول الساعة 0022 بتوقيت جرينتش، تراجع خام برنت أربعة سنتات إلى 76.22 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 71.92 دولارا للبرميل.

وسجل الخامان تراجعا بأكثر من دولارين للبرميل عند التسوية يوم الخميس، بعدما قلل نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك من احتمال إقدام تحالف أوبك+ على مزيد من تخفيضات الإنتاج في اجتماعه في فيينا في الرابع من يونيو حزيران.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن أسعار الطاقة تقترب من مستويات "مسوغة اقتصاديا"، مما يشير أيضا إلى أنه قد لا يحدث تغيير على الفور في سياسة الإنتاج الخاصة بالتحالف.

وتتناقض تصريحاتهما مع تصريحات أدلى بها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان هذا الأسبوع، ودعا فيها البائعين على المكشوف "لتوخي الحذر".

فسر بعض المستثمرين ذلك على أنه إشارة إلى أن أوبك+ قد تبحث المزيد من تخفيضات الإنتاج.

وتواصل الأسواق مراقبة محادثات سقف الدين الأمريكي، حيث بدا أن الرئيس جو بايدن والجمهوري كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب يقتربان من التوصل إلى اتفاق لخفض الإنفاق ورفع سقف الديون.

وارتفع الدولار للجلسة الخامسة على التوالي مقابل سلة من العملات مما كبح أسعار النفط.

وارتفاع العملة الأمريكية يجعل السلع المقومة بها أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، مما يضعف الطلب.