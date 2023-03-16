النفط يستعيد بعض مكاسبه بعد انخفاضه بفعل مخاوف المصارف

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، لتتراجع بعض الشيء من أدنى مستوياتها في أكثر من عام والتي وصلت إليها في الجلسة السابقة حيث هدأت الأسواق إلى حد ما بعد أن ألقى المنظمون السويسريون بشريان الحياة المالي لبنك كريدي سويس (CSGN.S).

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.68 بالمئة إلى 74.19 دولارا للبرميل بحلول 04:07 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 42 سنتًا أو 0.42٪ إلى 68.03 دولارًا للبرميل.

ويوم أمس الأربعاء، وصلت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021 ، بعد أن انخفضت لثلاثة أيام متتالية، وفقد برنت ما يقرب من 10٪ منذ إغلاق الجمعة ، بينما انخفض الخام الأمريكي نحو 11٪.

ومن المتوقع في وقت لاحق من يوم الخميس، أن يميل صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي نحو رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية حيث يستعيد اقتصاد منطقة اليورو قوته ويرجح أن يظل التضخم مرتفعاً لسنوات.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض الطلب على النفط مع تباطؤ النمو الاقتصادي، لكن المخاوف من تفاقم الأزمة المالية للقطاع المصرفي يمكن أن تؤثر أيضًا على طلب النفط.

في غضون ذلك، أظهرت الأرقام انتعاش النشاط الاقتصادي الصيني في الشهرين الأولين من عام 2023 بعد انتهاء إجراءات احتواء فيروس كورونا.